طب أسنان أسيوط تنظم قافلة طبية بقرية تاسا بمركز ساحل سليم

أطلقت جامعة أسيوط اليوم الاربعاء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة قافلة في مجال "طب الأسنان إلى وحدة طب الأسرة بتاسا بمركز ساحل سليم، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء تهامى عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على المشاركة الفعّالة، والإيجابية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ للمساهمة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة؛ لتقديم خدمات علاجية، ومجتمعية انطلاقًا من دورها، ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن القافلة قدمت خدمات علاجية، وتوعوية لـ ( 115) حالة في مجال "طب الاسنان" ما بين خلع جراحي، وحشو، وإزالة التراكمات الجيرية، وعلاج اللثه، والخدمات العلاجية المختلفة لأسنان الأطفال، إلى جانب تحويل بعض الحالات التي تتطلب إمكانيات، وإجراءات علاجية معينة إلي مستشفي طب الأسنان الجامعي، وذلك بمشاركة لفيف من الأساتذة، والأطباء، والطلاب المتميزين بمختلف التخصصات فى طب الأسنان.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمود عبدالعليم، إن القافلة يُنظمها قطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بكلية طب الأسنان؛ بالتعاون مع الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بأسيوط، وذلك ضمن فعّاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، التى ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطن المصرى، ودعم الرعاية الصحية في القرى الأكثر احتياجًا، منوهًا أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يوم 15 يناير المُقبل لمركز الحضري الجديد بالوليديه - شرق محافظة أسيوط.

جاءت القافلة بحضور؛ الدكتور أحمد مصطفي مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الصحة، وبمشاركة كلٍ من: الطبيب محمد هشام، والطبيب ضاحي عزت بقسم التركيبات المتحركة، والطبيبة آلاء أحمد بقسم التركيبات الثابتة، والطبيب محمد علاء بقسم العلاج التحفظي، والطبيب أبانوب مجدي بقسم جراحة الفم، والوجه، والفكين، والطبيبة منال أبو الفتوح بقسم طب أسنان الأطفال، والطبيب كيرلس هاني بقسم طب الفم وأمراض اللثه، والطبيب مؤمن محمد بقسم علاج الجذور، والطبيبة رحاب حسن بقسم أشعة الفم الوجه والفكين، والطالبتين بالفرقة الثانية وعد حيدر، ملك أحمد سيد.