لهذه الفئات.. زيادة المعاشات في شهر يناير 2025

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المعاشات - أرشيفية
المعاشات - أرشيفية

زيادة المعاشات تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2024 وإقتراب شهر يناير 2025.

 

زيادة المعاشات

وتساءل الرأي العام المصري عن زيادة المعاشات وذلك لمعرفة الفئات التي تستفيد من زيادة المعاشات وكذلك موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة.

 

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في شهر يناير 2025

وانتهت الجهات المعنية ممثلة في  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن جدول معاشات شهر يناير 2025 يشمل على التالي:

  • يضم زيادة حدين المعاشات (الحد الأدنى والأقصى للمعاش) للذين يبلغون سن الشيخوخة يوم 1 يناير 2025.
  • يضم أيضا جدول معاشات يناير، مستحقات أصحاب المعاشات بنفس القيم المالية التي تم صرفها للأشهر السابقة، أما بشأن زيادة معاشات 2025 فيقرها القانون رسميا في شهر يوليو من كل عام بحد أقصى 15% في حال عدم تبكير موعد استحقاقها بقرار حكومي.

 

وفيما يلى الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات:

  • صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، بعد الزيادة تصبح 1500 جنيه.
  • الموظف الذي تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، يصبح معاشه 1500 جنيه.
  • يتم زيادة من يتقاضى 10080 جنيها إلى 11 ألفا و600 جنيه.
  • الموظفين الذي تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، تصبح 11 ألفا و600 جنيه.
  • من يتقاضى معاش أقل من 2300 جنيه، يتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.
  • من يتقاضى مبلغ 12 ألفا و600 جنيه لأجر الاشتراك التأميني الحالي، يتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.


موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يناير اعتبارا من يوم 1 يناير 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.
 

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