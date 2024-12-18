لهذا السبب..معهد التمريض جامعة المنصورة يتسبب في حالة شديدة من التكدس المروري..صور

شهد شارع كلية الأداب بالمنصورة حالة شديدة من التكدس المروري بسبب انتظار طلاب طلبة معهد التمريض خارج بوابة المعهد بسبب غلقها لفترة طويلة وانتظار الطلبة وتكدسهم بلا مبرر في انتظار بدء الأمتحانات.

حيث رصدت "الفجر" وقوف الطلاب امام المعهد بشكل عشوائي وحالة من التكدس وغلق باب المعهد في وجه الطلاب مما تسبب في حالة شلل مروري وسط استياء الطلاب والمارة من المواطنين وسكان الحي من ادارة المعهد وعدم متابعة ادارة الجامعة لمثل هذه الأمور وخلق مثل هذه الحالة من التكدس بلا داعي.

يذكر ان شارع كلية الأداب هو شارع من أقدم شوارع المنصورة وأكثرها حيوية نظرًا لوجود كلية الأداب به وعدد من المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي اضافة إلى مقر كلية الأداب القديم الذي تم تقسيمه بعد نقلها داخل الحرم الجامعي إلى كلية الطفولة ومعهد التمريض بالإضافة إلى إنه يربط بين عدد من اكبر شوارع غرب المنصورة بالوصول للجامعة .

طلبة معهد التمريض بالمنصورة وتكدس يغلق شارع كلية الاداب

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