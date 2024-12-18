وكيل أوقاف الفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي مع الأئمة بإدارتي بندر أول وثان

التقى صباح اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مع قيادات وأئمة إدارتي بندر أول وثان بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

شهد اللقاء الذي عُقد في قاعة مسجد ناصر الكبير مناقشات حول سبل رفع كفاءة الأئمة وتعزيز دورهم الدعوي بما يتماشى مع المنهج الأزهري المعتدل. وأكد الدكتور الشيمي على أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مع متابعة الأداء ميدانيًا لضمان تقديم رسائل دينية مستنيرة تساهم في حماية المجتمع من الفكر المتطرف.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تحويل المساجد إلى منارات علمية وفكرية، تعمل على ترسيخ القيم الدينية الصحيحة وتعزز ثقافة التسامح، كما وجّه بتطوير مهارات الأئمة من خلال برامج تدريبية شاملة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر الفكر الوسطي.

الدكتور الشيمي شدد على أهمية المنافسة العلمية بين الأئمة، مؤكدًا أن التميز سيُقاس بالالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والقدرة على التصدي للأفكار الهدامة.

خلال الاجتماع، استمع وكيل الوزارة إلى استفسارات الأئمة وناقش معهم أبرز التحديات التي تواجه العمل الدعوي، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الأئمة وتذليل العقبات التي تعوق أداء رسالتهم، بما يمكنهم من القيام بدورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وخدمة المجتمع.

هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى تطوير العمل الدعوي والنهوض بالمستوى الفكري والإداري لأئمة المساجد على مستوى المحافظة.