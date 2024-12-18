لأول مرة.. طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح يشاركون فى وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

التقت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بعضا من طلاب الشهادة الإعدادية وذلك للاستماع لمقترحاتهم بشأن وضع جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الخاص بالفصل الدراسي الأول والمقرر انطلاقه الثامن عشر من شهر يناير المقبل وفق تعليمات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم،

جاء ذلك بالقاعة الصغري في ديوان عام تعليم مطروح بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وأشارت وكيل الوزارة أنه في سابقة هي الأولى من نوعها بتعليم مطروح تتم إتاحة مقترح جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمشاركة وفد طلابي من الاتحادات الطلابية والمكاتب التنفيذية بالمدارس الاعدادية للاطلاع عليه وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنه وإجراء التعديلات التى يرونها مناسبة لهم.

وقالت الأستاذة نادية فتحي إنه سيتم تجميع تلك الملاحظات والمقترحات ومناقشتها نحو الوصول إلى الصيغة النهائية لجدول الامتحان وعرضها على السيد السلطة المختصة الممثلة في السيد المحافظ لاعتمادها.

وأكدت مدير تعليم مطروح أن المديرية حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تحقيق ما فيه صالح أبنائنا الطلاب مشيرة لأهمية مشاركة الطلاب وأولياء الأمور فى العملية التعليمية عبر تقديم الاقتراحات ومناقشة الآراء الخاصة بوضع جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في إطار الجهود المبذولة لتعودهم علي تحمل المسؤولية واتخاذ القرار الصائب المناسب بالتنسيق مع كافة عناصر العملية التعليمية.