محافظ الدقهلية لـ المجلس التنفيذي: المتابعة المستمرة لقانون التصالح وسرعة إنهاء طلبات المواطنين

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اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي بالدقهلية برئاسة المحافظ


عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة،واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية ورجال الدين.

وأكد "مرزوق" على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية،وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم،وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.

وشدد "مرزوق "على أهمية المتابعة المستمرة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال تجاه أي مخالفات أو متغيرات مكانية غير قانونية، كما أكد على متابعة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وسرعة الرد والاستجابة لطلبات وشكاوي المواطنين من خلال مختلف وسائل تلقي الشكاوي ومنظومة الشكاوى الحكومية لخدمة المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية،كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة،وتمهيد طرق ومداخل القرى والعزب وتسوية الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار.

وأوضح محافظ الدقهلية أن استمرار الحملات التموينية علي المخابز،ومنافذ البيع والمحال العامة يمثل ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم الأربعاء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع.

اجتماع المجلس التنفيذي بالدقهلية برئاسة المحافظ

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