مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" علي طريق ابشواي السياحي بمحافظة الفيوم، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ابشواي يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه موتسيكل بطريق الفيوم ابشواي السياحي، ووجود جثه.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب دراجه نارية بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على الدرجه فانقلب في نهر الطريق وتسبب الحادث في وفاة قائد الدرجه ويدعي "م.ب.ص" 19سنه ومقيم بقرية شعلان بدائرة مركز ابشواي، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي.

 

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كم أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم مصرع شاب حادث حادث انقلاب انقلاب دراجة نارية

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية