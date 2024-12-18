مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" علي طريق ابشواي السياحي بمحافظة الفيوم، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ابشواي يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه موتسيكل بطريق الفيوم ابشواي السياحي، ووجود جثه.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب دراجه نارية بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على الدرجه فانقلب في نهر الطريق وتسبب الحادث في وفاة قائد الدرجه ويدعي "م.ب.ص" 19سنه ومقيم بقرية شعلان بدائرة مركز ابشواي، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كم أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.