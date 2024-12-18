سكن لكل المصريين 5.. آخر موعد لشراء كراسة شقق الإسكان الاجتماعي

سكن لكل المصريين 5 يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي.

سكن لكل المصريين 5

وتزايدت عمليات بحث المواطنين عن سكن لكل المصريين 5 وذلك لمعرفة آخر موعد لشراء كراسة شقق الإسكان الاجتماعي والتقديم في تلك الشقق.

آخر موعد لشراء كراسة شقق الإسكان الاجتماعي للتقديم في سكن لكل المصريين 5

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، أوضحت وزارة الإسكان، أنه سيتم غلق باب بيع كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة ضمن المباردة الجديدة "سكن لكل المصريين 5"، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

وأضافت الوزارة، أنه تم مد فترة شراء كراسات الشروط لمدة أسبوع، بسبب وقف حركة بيع الكراسات لمدة ثلاث أيام "1 و2 و3 ديسمبر" لصرف معاشات ديسمبر لكبار السن.

وأشارت الوزارة، إلى أن سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي تقدر بــ 300 جنيهًا، ويتم سداد مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا، ويقوم المتقدم بدفع مقدم جدية الحجز وقيمته 30 ألف جنيهًا داخل مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.

وتوجد كراسة شروط شقق الإسكان ضمن مشروع سكن لكل المصريين التي تطرحها وزارة الإسكان، في مكاتب البريد الموجودة في جميع المحافظات التي تتواجد بها الشقق المطروحة، والتي تعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرًا، وبعض مكاتب البريد تعمل خلال الفترة المسائية من 11 ظهرا حتى السادسة مساءً.





خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان

وللتقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية: