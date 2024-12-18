الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، اليوم الاربعاء، بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وكانت الاجهزة الامنية بمحافظة بني سويف، قد تلقت اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بعثور أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، على جثه شخص يدعى "ريان م. ر" في العقد السادس من العمر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية وتحديد أسباب الوفاة، حيث أفادت مصادر أولية بوجود شبهات جنائية حول الواقعة.

وتواصل الأجهزة الامنية جهودها المكثفة لكشف غموض الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.