محافظ الفيوم يتسلم مشروع الهوية البصرية التصميمية للمحافظة من وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"

تسلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، مشروع الهوية البصرية التصميمية للمحافظة، الذي قام فريق من كلية الفنون والتصميم، بالجامعة، بتصميمه وتجهيزه، بما يتسق مع السمات النسبية والبيئات الطبيعية التي تتميز بها محافظة الفيوم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالبعدين الحضاري والجمالي، كونها مقصدًا للزائرين من مصر ومختلف دول العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان أستاذ الهندسة المعمارية، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والمهندسة مي فوزي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، وضم وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، الدكتور طارق صالح عميد كلية الفنون والتصميم، نائبًا عن رئيس الجامعة، والدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم ديكور السينما والمسرح، والدكتور هاني السعيد رئيس قسم الجرافيك وفنون الإعلان، والدكتور أحمد عطية رئيس لجنة المشاركة المجتمعية، مدير مشروع الهوية البصرية التصميمية لمحافظة الفيوم، والدكتور هشام ناجي رئيس فريق تصميم الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، وعدد من المهندسات بقسم الجرافيك وفنون الإعلان، وعدد من طلاب الكلية.

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بوفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، مثمنًا جهود فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الفنون والتصميم، في إعداد مشروع الهوية البصرية التصميمية للمحافظة، متمنيًا أن يحقق المشروع المردود الثقافي والاجتماعي المنتظر منه، ويبرز هوية المحافظة بأبعادها الطبيعية والتاريخية، وسماتها البيئية والتراثية.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم دراسة تسجيل تصميمات مشروع الهوية البصرية للمحافظة، كعلامة تجارية، وسيتم تعميم النماذج التصميمية للهوية البصرية، على المباني الحكومية ووسائل المواصلات وكافة الأنشطة الحياتية بالمحافظة، بشكل تدريجي.

فيما قدم عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، الشكر لمحافظ الفيوم، على التعاون المثمر، وإتاحته الفرصة أمام الكلية لتنفيذ رؤيتها بتصميمات معبرة عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، آملًا بمزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات ذات الصلة، لافتًا إلى أن إعداد وتجهيز مشروع الهوية البصرية التصميمية لمحافظة الفيوم كان ثمرة جهود استمرت لمدة عامين من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين والطلاب، لمراعاة المكونات الأساسية للمحافظة في مختلف القطاعات "زراعية ـ حرفية ـ سياحية".

وتشمل تصميمات الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، تنفيذ جداريات فنية، وملصقات "بوسترات" بمداخل المحافظة، وميادينها وشوارعها الرئيسية، لإضفاء العناصر المميزة للمحافظة على كافة المستلزمات التى نستخدمها في حياتنا اليومية، من علامات إرشادية، ولافتات إعلانية، وأعلام، ومطبوعات، ووسائل مواصلات، وتذاكر دخول المواقع السياحية وركوب الحافلات، فضلًا عن الزي الرسمي، وأدوات الدعاية، وغيرها، بجانب تنفيذ مجسمات للهوية البصرية بالمواقع السياحية والأثرية، وكذا تصميم موقع إليكتروني معبر عن هوية المحافظة، بما يرسخ الهوية البصرية للمحافظة لزائريها، ويبث روح الولاء لدى أبنائها، ويروج لمقاصدها السياحية والأثرية.

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