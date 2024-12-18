تعزيز التعاون بين مصر ولبنان.. تفاصيل لقاء وزير الزراعة بنظيره اللبناني

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، بنظيره اللبناني، عباس الحاج حسن، لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين مصر ولبنان، حيث حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين من البلدين.

توجيهات القيادة المصرية بدعم لبنان

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في لبنان، بما يعزز من استقرار العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل إزالة العقبات أمام انسيابية السلع الزراعية، حيث تم التركيز على تصدير المنتجات المصرية مثل البطاطس والمانجو وفسائل النخيل إلى لبنان.

كما ناقش الجانبان تنظيم استيراد بعض المنتجات اللبنانية مثل التفاح والحمضيات لسد احتياجات السوق المصري.

التعاون في تصدير التمور

اتفق الوزيران، على استثمار إمكانيات مصر التي تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، من خلال التعاون في تصديرها إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من القيمة الاقتصادية لهذا المنتج الاستراتيجي.

لبنان تستفيد من التجربة المصرية

من جهته أعرب الوزير اللبناني، عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في زراعة القمح وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري.

شراكات مستقبلية مدروسة

لبنان تبدأ استيراد البطاطس المصرية في فبراير ومارس من كل عام، فيما تصدر مصر نحو 6 آلاف طن من المانجو سنويًا. كما تعد الفواكه اللبنانية، مثل التفاح، من المنتجات المطلوبة في السوق المصري خلال أوقات معينة.

تنسيق مستمر بين الطرفين

كلف الوزير المصري الجهات المعنية، مثل مركز البحوث الزراعية وإدارة العلاقات الزراعية الخارجية، بالتواصل والتنسيق مع الجانب اللبناني لضمان تحقيق أهداف التعاون المشترك.