"عايزة شعر قوي وصحي" تعرفي على طريقه فرك الثوم للشعر وفوائده..حيث يعد الثوم نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة الثومية، اسمه العلمي Allium sativum، ويُعرف برائحته النفاذة وطعمه المميز.

تعرف على أهمية نبات الثوم

كما يُعد موطنه الأصلي آسيا الوسطى خاصةً الصين التي تُعد المنتج الأكبر له عالميًا بمقدار 20 مليون طن سنويًا ما يعادل 81% من الإنتاج العالمي.

و يتميز الثوم بسهولة زراعته طوال العام في المناخات المعتدلة حيث يُزرع عن طريق غرس بصيلات تحتوي على عدة فصوص لتتكاثر خضريًا.

منذ أكثر من 7000 عام استخدم الإنسان الثوم كنوع من التوابل لأغراض علاجية نظرًا لفوائده الصحية العديدة.

الشعر

إليك فوائد فرك الشعر بالثوم

كما يمكن استخدام الثوم لتقوية الشعر وتحسين صحته بطرق متعددة سواء بأكله نيئًا، أو استخدام زيت الثوم المستخلص منزليًا أو الجاهز وتتمثل أبرز فوائد فرك الشعر بالثوم فيما يلي:

1. تحفيز إنبات الشعر:

يساعد الثوم في حل مشكلة الصلع وملء الفراغات بين الخصلات.

2. تنعيم الشعر:

يمنح الشعر نعومة ولمعانًا بفضل مكوناته الغنية.

3. تطويل الشعر:

يحتوي الثوم على عناصر غذائية مهمة مثل الفوسفور، الكالسيوم، المنغنيز، والنحاس، التي تُغذي جذور الشعر.

4. علاج التقصف:

يعالج مشكلة تقصف الأطراف ويحسّن مظهر الشعر.

5. تنشيط الدورة الدموية:

يساعد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُغذي بصيلات الشعر.

6. القضاء على القشرة والفطريات:

يزيل الفطريات التي تسبب القشرة ويقلل من المظهر الدهني غير الصحي للشعر.

بعد ما قومتي بفرك الثوم على الشعر تعرفي على كيفية التخلص من رائحة الثوم

للتخلص من رائحة الثوم المزعجة بعد استخدامه على الشعر يمكن اتباع الطرق التالية:

•غسل الشعر بلبن الزبادي: يُغذي الشعر ويزيل الرائحة.

•استخدام القهوة أو النسكافيه: يُمزج مع الماء ويُغسل به الشعر لإزالة الرائحة.

•منقوع البابونج أو القرنفل المطحون: تُعتبر مواد عطرية تُزيل الرائحة وتعطي الشعر رائحة زكية.

إليك العديد من الخلطات الطبيعية لتحسين صحة الشعر

•خلطة بياض البيض:

تدليك فروة الرأس ببياض البيض يمنح الشعر مظهرًا لامعًا وصحيًا.

•خلطة قشور الموز والتفاح:

تُجفف قشور الموز وتُطحن، ثم تُخلط مع تفاح مسلوق مهروس، وتُوضع على الشعر الجاف لترطيبه وزيادة حيويته.

• خلطة نخاع الثور لتطويل الشعر:

يُغلى نخاع الثور أو البقر لعدة ساعات حتى يذوب، ثم يُستخدم لتدليك الشعر كما يُعد حلًا فعالًا لمشكلات الصلع والتساقط.

الثوم يُعد علاجًا طبيعيًا فعّالًا للعناية بالشعر سواء باستخدامه موضعيًا أو من خلال خلطات متنوعة مع العناية بإزالة رائحته لضمان الحصول على شعر صحي ولامع.