محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع محمود فوزى مدير الضرائب العقارية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز حركة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرص المحافظة على توفير بيئة عمل داعمة لمشروعات التكتلات الاقتصادية، والتي تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى معيشة المواطنين. مشيرا إلى أن المنيا تُعد نموذجًا رائدًا في تطبيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب العقارية بما يحقق رضاء كافة الأطراف في القضاء على كافة التحديات والتيسير على الممولين وأصحاب المشروعات.

من جانبه، استعرض مدير الضرائب العقارية الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بتقديم الدعم الكامل لهم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات العملية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية على مشروعات التكتلات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الإسراع في حل أي مشكلات عالقة، لضمان استمرار تلك المشروعات في أداء دورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.