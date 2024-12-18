محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع محمود فوزى مدير الضرائب العقارية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز حركة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرص المحافظة على توفير بيئة عمل داعمة لمشروعات التكتلات الاقتصادية، والتي تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى معيشة المواطنين. مشيرا إلى أن المنيا تُعد نموذجًا رائدًا في تطبيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب العقارية بما يحقق رضاء كافة الأطراف  في القضاء على كافة التحديات والتيسير على الممولين وأصحاب المشروعات.

من جانبه، استعرض مدير الضرائب العقارية الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بتقديم الدعم الكامل لهم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات العملية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية على مشروعات التكتلات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الإسراع في حل أي مشكلات عالقة، لضمان استمرار تلك المشروعات في أداء دورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

تحصين 152 ألف رأس ماشية على مدار شهر ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تفاصيل الكشف الأثري الفريد في منطقة البهنسا الأثرية بالمنيا (صور)

تحرير 140 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بـ4 مراكز في المنيا

تحرير 56 محضرًا تموينيا.. ضبط 3 أطنان دقيق مدعم وأغذية غير صالحة للاستهلاك

محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. دمج وتمكين ذوي الهمم أولوية وطنية في ظل اهتمام القيادة السياسية

ضبط 99 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

قطع التيار الكهربائي في المنيا عن 6 مناطق لهذة الأسباب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية