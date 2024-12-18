بطلق ناري.. استمرار حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات مالية في الوراق

حوادث
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم ويدعى "أحمد.س" في عقده الثالث من العمر، بقتل ابن شقيقته ويدعى "أحمد" 18 عاما، بطلق ناري بسبب خلافات مالية في الوراق.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم ويدعى "أحمد.س" في عقده الثالث من العمر، بقتل ابن شقيقته ويدعى "أحمد" 18 عاما، بطلق ناري بسبب خلافات مالية في الوراق

ضربه بفرد خرطوش

واعترف المتهم بقتل ابن شقيقته، أنه هناك خلافات مالية قديمة، وأثناء المعاتبة حدثت مشادة كلامية كبيرة، فامسكت بفرد خرطوش وأطلقت طلقة عليه أصابت ظهره، فسقط في الحال، مبررًا جريمته "مكنتش اقصد".

الخال أنهى حياه ابن أخته

وكشفت التحقيقات، أن المتهم وابن شقيقته بينهما خلافات مالية قديمة، وفي يوم الواقعة ذهب الضحية لمعاتبه الخال على تلك الخلافات، فحدثت بينهما مشادة كلامية، على اثرها استل الخال سلاحه، وأطلق النار فأصيب بطلقة في الظهر أنهت حياته

خال يقتل ابن شقيقته

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير أمن الجيزة، إشارة من اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية، تفيد بورود إخطار من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الغرب، بتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الظهر.

وبإجراء التحريات وسؤال ذوي المتوفى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خال المتوفى، بسبب خلافات أسرية سابقة بينهم على الأموال، وخلال ذهاب المتوفى إلى خاله برفقة شقيقه عبدالله وصديقه شعبان، لمعاتبته، حدثت بينهم مشادة كلامية وأطلق النيران على نجل شقيقته وأسقطه جثة هامدة.

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