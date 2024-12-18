بسبب تحميل الركاب..حبس المتهم بقتل سائق توك توك في أوسيم

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل سائق توك توك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل سائق توك توك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم

بسبب تحميل الركاب

وكشفت التحقيقات،أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله  بسبب خلاف بينهما متعلق بتحميل الركاب.

قتل سائق توك توك

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم.

توصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله  بسبب خلاف بينهما متعلق بتحميل الركاب.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مواد متعلقة

بأسلوب الخطف.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في سرقة متعلقات المواطنين بالدقي

ضبط 36407 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

تفاصيل وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

بسبب تحميل الركاب..تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل سائق توك توك في أوسيم

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

بحوزته سلاح..حبس عاطل لحيازته 500 كيس لمخدر البودر في كرداسة

بحوزته 500 كيس.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدرات وسلاح في كرداسة

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية