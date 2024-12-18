مصرع عنصر إجرامى من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط

حوادث
المضبوطات
المضبوطات

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "تعدى وإتلاف عمدى - مخدرات، سلاح") بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسيوط.

تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام – الأمن المركزى" ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضٌبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "10 كجم لمخدر الآيس "الشابو"– 5 كجم لمخدر الهيروين" – بندقية آلية – عدد من الطلقات).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة العامة لمكافحة المخدرات إطلاق الأعيرة النارية اطلاق النيران مع القوات اسيوط

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