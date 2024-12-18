"معاك في الغيط".. توصيات شتوية لرعاية الماشية لضمان إنتاجية أفضل

الاقتصاد
رعاية الماشية
رعاية الماشية

أطلقت الحملة التوعوية "معاك في الغيط" فيديوهات وملصقات خاصة برعاية الماشية، وخصوصًا الأبقار، خلال فصل الشتاء، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم المزارعين وتوفير الإرشاد الفني.

تأتي الحملة ضمن توجيهات وزير الزراعة، السيد علاء فاروق، لتعزيز التواصل مع المزارعين باستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الجولات الإرشادية الميدانية.

توصيات هامة 

قدمت الحملة خمس نصائح أساسية لضمان صحة وسلامة الماشية في فصل الشتاء، وهي:

الحفاظ على جفاف أرضية الحظيرة.

استخدام مطهرات الحلمات مباشرة بعد الحلب.

تقديم العليقة المركزة للأبقار بعد الحلب مباشرة.

تجهيز حوض يحتوي على كبريتات النحاس لتغطيس حوافر الأبقار عند دخولها وخروجها من المحلب.

وضع فرشة من قش الأرز تحت العجول الرضيعة لتوفير التدفئة اللازمة.

التكنولوجيا لدعم المزارعين

من جهته، وجه الوزير علاء فاروق بتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومات الإرشادية للمزارعين، عبر جهود مركز المعلومات الصوتية والمرئية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

أهداف الحملة

تهدف "معاك في الغيط" إلى رفع وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية والإنتاج الحيواني باستخدام أساليب مبتكرة وحديثة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني عبر المرور الميداني المنتظم.

 

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