‏أردوغان في اتصال مع ماكرون يؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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