مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

لقي شاب أربعيني مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية "موتسيكل " كان يستقلها، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بنحو 7 كيلو اتجاه القاهرة بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بنطاق المحافظة، ووفاة شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أربعيني نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية كان يقودها، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفيوم العام.



تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.