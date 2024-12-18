مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية

مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم بدون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية

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.. تنتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لهذا الموسم. وتقام المباراة على أرضية ملعب سانت ماري اليوم الأربعاء.

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مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بعد أن تمكن من تجاوز فريق وست هام في الدور الثالث بفوز كبير بنتيجة 5-1، ثم حقق انتصارًا مثيرًا على برايتون في ربع النهائي بنتيجة 3-2، ليحجز مكانه في اللقاء المرتقب ضد ساوثهامبتون.

من جهة أخرى، بدأ فريق ساوثهامبتون مشواره في البطولة بالفوز على كارديف سيتي بنتيجة 5-3 في الدور الثاني، ثم تعادل مع إيفرتون 1-1 في الدور الثالث، قبل أن يتفوق عليه بركلات الترجيح 6-5. وفي دور الـ16، تمكن من الفوز على ستوك سيتي 3-2.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بكأس الرابطة

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون بكأس الرابطة

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وستُبث المباراة على قناة beIN Sports HD 2. ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات بالتردد 11054، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 3/2.

معلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون بكأس الرابطة

أسندت قناة beIN Sports مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري علي محمد علي.

مشوار الفريقين في البطولة

تأهل ليفربول إلى هذه المرحلة بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تمكن ساوثهامبتون من التغلب على ستوك سيتي بنفس النتيجة في دور الـ16.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، جو جوميز، تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو، مورتون، كييزا

خط الهجوم: هارفي إليوت، جاكبو، نونيز

تشكيل ساوثهامبتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: يوتو سوجاوارا، توماس ووكر بيترس، هارود بيلليس، جاويد بدنارك.

خط الوسط: جويل أريبو، أوريليان أوجوشوكو، ماتيوس فيرنانديز.

خط الهجوم: كايدين ديبلينج، بول أونواتشو، آدم أرمسترونج.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد ساوثهامبتون



سبق والتقي ليفربول ضد ساوثهامبتون في خمس مواجهات سابقه في جميع بطولة كأس الكاراباو، فاز الليفر في 4 مواجهات، وحسم التعادل بينهم في لقاء وحيد.