محافظ مطروح يكرم العاملين المتميزين بشركة مياه مطروح

شهدت محافظة مطروح احتفالًا مميزًا ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة، حيث قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكريم عدد من العاملين المتميزين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. هذا التكريم جاء تعبيرًا عن التقدير والامتنان للجهود المبذولة من قبل هؤلاء الموظفين في العمل.

قام اللواء خالد شعيب بتسليم شهادات تقدير لعدد من العاملين البارزين في الشركة، من بينهم الأستاذ محمد ممدوح، مدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش، والمهندس أحمد علاء، مدير فرع العلمين، والسائق أحمد بدوي. هؤلاء الأفراد تم تكريمهم نظرًا لمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامهم بتميز وإتقان، مما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاحتفال مجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، من بينهم المهندس هاني عادل، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية، والمهندس فتحي الزيات، رئيس قطاع التشغيل والصيانة غرب والمهندسة هناء عطا، نائب رئيس مجلس الإدارة للمكتب الفني بالشركة. هذا الحضور الكريم عكس تقدير واهتمام القادة بكفاءة وتميز العاملين في مختلف القطاعات.

أشاد اللواء خالد شعيب بجميع العاملين والموظفين المتميزين على مستوى المحافظة في مختلف القطاعات، مناشدًا جميع العاملين في جهاز الدولة أن يتخذوا من زملائهم المكرمين قدوة لهم في التفاني والإخلاص في العمل. هذا التكريم يهدف إلى تحفيز العاملين على تقديم أفضل ما لديهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكريم العاملين المتميزين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ليس مجرد اعتراف بالجهود الفردية، بل هو رسالة تشجيع للجميع لتعزيز روح العمل الجماعي والتفاني في أداء المهام. هذه الاحتفالات والتكريمات تعكس الرؤية الواعية للمحافظة في تقدير جهود أبنائها العاملين، وتحفيزهم لمزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.