محافظ مطروح يكرم العاملين المتميزين بشركة مياه مطروح

محافظات
تكريم محافظ مطروح
تكريم محافظ مطروح للمتميزين في العيد القومي

شهدت محافظة مطروح احتفالًا مميزًا ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة، حيث قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكريم عدد من العاملين المتميزين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. هذا التكريم جاء تعبيرًا عن التقدير والامتنان للجهود المبذولة من قبل هؤلاء الموظفين في العمل.
قام اللواء خالد شعيب بتسليم شهادات تقدير لعدد من العاملين البارزين في الشركة، من بينهم الأستاذ محمد ممدوح، مدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش، والمهندس أحمد علاء، مدير فرع العلمين، والسائق أحمد بدوي. هؤلاء الأفراد تم تكريمهم نظرًا لمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامهم بتميز وإتقان، مما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاحتفال مجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، من بينهم المهندس هاني عادل، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية، والمهندس فتحي الزيات، رئيس قطاع التشغيل والصيانة غرب والمهندسة هناء عطا، نائب رئيس مجلس الإدارة للمكتب الفني بالشركة. هذا الحضور الكريم عكس تقدير واهتمام القادة بكفاءة وتميز العاملين في مختلف القطاعات.
أشاد اللواء خالد شعيب بجميع العاملين والموظفين المتميزين على مستوى المحافظة في مختلف القطاعات، مناشدًا جميع العاملين في جهاز الدولة أن يتخذوا من زملائهم المكرمين قدوة لهم في التفاني والإخلاص في العمل. هذا التكريم يهدف إلى تحفيز العاملين على تقديم أفضل ما لديهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكريم العاملين المتميزين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ليس مجرد اعتراف بالجهود الفردية، بل هو رسالة تشجيع للجميع لتعزيز روح العمل الجماعي والتفاني في أداء المهام. هذه الاحتفالات والتكريمات تعكس الرؤية الواعية للمحافظة في تقدير جهود أبنائها العاملين، وتحفيزهم لمزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.

التشغيل والصيانة الخدمات المقدمة الصرف الصحي التنفيذية القيادات التنفيذية والشعبية رئيس قطاع

مواد متعلقة

لأول مرة.. طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح يشاركون فى وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

مياه مطروح تحتفل بالعيد القومي للمحافظة بعدد 16 سيارة جديدة متعددة الأغراض

محافظ مطروح يفتتح المبنى الإداري لنادى الحمام ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

محافظ مطروح يفتتح قسم الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزي

محافظ مطروح يفتتح عددًا من المدارس بمدينة الحمام

جولة داخل معامل الروبوتات وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمطروح

تفاصيل إنشاء مستشفى عام بمدينة الحمام

وكيل تعليم مطروح تتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية