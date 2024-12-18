خوفا من الامتحانات..

رئيس جامعة أسيوط يزور الطالبة التي قفزت من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية

محافظات
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الوضع الصحي لطالبة بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات م.ع.ظ وذلك أثر سقوطها من شرفة الدور الرابع بمبنى الإسكان الفاخر 2 بقطاع المدينة الجامعية.

 واطمأن الدكتور المنشاوي؛ على الحالة الصحية للطالبة، من الفريق الطبي المعالج، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لها، واطلع على تقرير حول حالتها، وكلف رئيس الجامعة مسئولى المستشفى بالمتابعته المستمرة لحالتها الصحية، حتي تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطالبة تعاني من بعض الكسور والكدمات المتفرقة من الجسم، نتيجة سقوطها من الدور الرابع بقطاع المدينة الجامعية.

 ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور سعيد متولي نائب مدير المستشفى لشئون الإصابات، وأطباء المستشفى، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية

اسيوط ألاسكا الاسكان الأولى الب الإسكان الفاخر الإصابات الاول الجامعي إله الجام الجامع الجامعة ألا الأربعا الأربعاء الجامعية اصابات اطمئنان افة أفق أسيوط اليوم الجولة الحاسب اصاب الجسم الجو الـ الحاسبات أسكا اسكان الحالة الصحية

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة لانتخاب ممثل الكلية بلجنة اختيار عميد لها

القومي للسكان بأسيوط ينظم ندوتين تثقيفيتين بقرية عرب مطير بالفتح ومدرسة الإسلامية بحي غرب

مياه أسيوط تشارك فى ورشة عمل تحت عنوان الخطة الاستراتيجية لقطاع التخطيط

طب أسنان أسيوط تنظم قافلة طبية بقرية تاسا بمركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يؤكد على إستمرار جهود تطهير الترع والمصارف

محافظ أسيوط: تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات بمركز البداري

محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبنوب

محافظ أسيوط يتفقد ورش لصناعة منتجات من نبات الحلفا بقرية بنى طالب بمركز الفتح
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية