رئيس جامعة أسيوط يزور الطالبة التي قفزت من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية

خوفا من الامتحانات..

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الوضع الصحي لطالبة بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات م.ع.ظ وذلك أثر سقوطها من شرفة الدور الرابع بمبنى الإسكان الفاخر 2 بقطاع المدينة الجامعية.

واطمأن الدكتور المنشاوي؛ على الحالة الصحية للطالبة، من الفريق الطبي المعالج، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لها، واطلع على تقرير حول حالتها، وكلف رئيس الجامعة مسئولى المستشفى بالمتابعته المستمرة لحالتها الصحية، حتي تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطالبة تعاني من بعض الكسور والكدمات المتفرقة من الجسم، نتيجة سقوطها من الدور الرابع بقطاع المدينة الجامعية.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور سعيد متولي نائب مدير المستشفى لشئون الإصابات، وأطباء المستشفى، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية