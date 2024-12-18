لجنة حماية التراث بمطروح تحتفل بعيدها القومى بفيلم وثائقى ومسرحية

صرح الإعلامى عبد الحميد القناشى رئيس لجنة حماية التراث بمطروح بأن لجنة التراث سوف تشارك فى احتفالات مطروح بعيدها القومى فى مكتبة مصر العامة فى السادسة من مساء الغد الخميس بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأعضاء لجنة التراث وعدد من شيوخ وعواقل القبائل بالمحافظة وقيادات الجهات التنفيذية بمطروح.

وسوف يتم عرض فيلم وثائقى عن ذكرى معركة وادى ماجد من انتاج مركز التنمية المستدامة بمطروح برئاسة المهندس محمود الأمير. كما سيتم عرض مسرحية "فرسان ماجد" من تأليف وإعداد موسيقى الباحث وعضو لجنة التراث منعم العبيدى وسينوغرافيا واخراج المخرج أشرف النوبى ومخرج منفذ عزة الشرقاوى.

وصرح الصحفى على الشوكى المتحدث الإعلامى باسم لجنة حماية التراث أنه سيتم افتتاح معرض الصور الخاصة بذكرى معركة وادى ماجد من إعداد عضو اللجنة الباحث منعم العبيدى كما سوف تقوم اللجنة بتكريم الفائزين فى مسابقة الشعر البدوى راس البيت بمناسبة الذكرى ال109 معركة وادى ماجد والتى فاز فيها كل من الشاعر عبدالعال القطعاني بالمركز الأول، بينما حصل الشاعر العبس حمزة على المركز الثاني، وجاء الشاعر حمد الله عز العشيبي في المركز الثالث.

كما يتم تكريم الفائزين فى مسابقة ابحاث ذكرى وادى ماجد حيث جاءت الأسماء الفائزة فى مسابقة الأبجاث كالتالي:

في فئة الكبار، فاز كل من سيف قاسم محارب وعبدالله سعد عبده ومحمد السيد محمد عبدالرحمن وعبدالله محمود حسن ويسر مدحت النحال. أما في فئة الطلاب، فاز خمسة عشر طالبًا وطالبة هم رؤى حسام الدين حسن وأيسل أحمد محمد وفاطمة يادم محمود وملك محمد على وروضة على أحمد ومنة الله عماد على عبدالمقصود ونورهان على أحمد وبولا مينا سمير وأحمد طه ساطور ورودينا محمد سمير ومنة الله محمد عبدالواحد وجايدا تامر محمد وصفاء سليمان وكنزي محمود يوسف وملك ياسر محمد.

على أن يقوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليمهم جوائزهم تقديرًا لإسهاماتهم البحثية التي تعكس اهتمامهم بالتراث الثقافي والتاريخي للمحافظة.