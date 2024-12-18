عاجل - نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

‎استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الإندونيسى برابو سوبيانتو، بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف

وصدر بيان مشترك بين البلدين بمناسبة هذه الزيارة، حيث أكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون الثنائى في مجالات عديدة بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمي.

نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا

 

نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا
الرئيس السيسي برابوو سوبيانتو زيارة رسمية مصر اندونيسيا تعزيز الشراكة التعاون الثنائي القضايا الإقليمية جامعة الأزهر التعليم الإندونيسي التجارة والإستثمار الامن الغذائي الطاقة المتجددة البنية التحتية شراكات صناعية غزة سوريا لبنان حقوق الشعب الفلسطيني دولة مستقلة المساعدات الانسانية القرارات الدولية استقرار المنطقة العلاقات التاريخية
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