إير كايرو" تحصل على شهادة ECAR Part 145

أخبار مصر
بوابة الفجر

 حصلت شركة "إير كايرو" الذراع الاقتصادي لقطاع الطيران المدني على شهادة (ECAR  Part 145 line maintenance ) لصيانة الطائرات ذاتيًا والمعتمدة من جانب سلطة الطيران المدني، ويأتى ذلك في ظل استمرار التعاون الوثيق مع شريكها الاستراتيجي مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

كما وقّعت "إير كايرو" اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات إيرباص وإمبراير، وATR لتأمين توريد قطع الغيار على المستوى العالم، حيث تمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية ستُسهم في تحسين كفاءة عمليات الصيانة، ودعم التزام الشركة بالجاهزية التشغيلية، وتعزيز مستوى رضا العملاء.

وفى هذا السياق هنأ الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني شركة "إير كايرو" على هذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن حصول الشركة على شهادة
ECAR Part 145 (line maintenance)
باعتمادها في مجال صيانة الطائرات الذاتية بما يعكس الجهود المبذولة من فريق العمل بالشركة والتزامهم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ مضيفًا بأن " هذه الخطوة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبار مصنعي الطائرات، تمثل نقلة نوعية ستعزز من تنافسية "إير كايرو" إقليميًا ودوليًا، بما يدعم خطط الوزارة في النهوض بقطاع الطيران المدني ويعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو"، عن فخره بهذا الإنجاز فى حصول الشركة على هذه الشهادة والتي لم تكن تتحقق دون الدعم الكامل المقدم من جانب وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدني، والتعاون المستمر مع شركائنا في مصر للطيران كما أن توقيع الاتفاقيات الجديدة مع كبار مصنعي الطائرات يُمثل خطوة هامة لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع شبكتنا العالمية"، مؤكدًا أن الشركة ستواصل خطتها في تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر، وبناء شراكات فعالة تساهم في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية بما يدعم من وضعيه قطاع الطيران المدني المصري إقليميًا وعالميًا.

IMG-20241218-WA0008
IMG-20241218-WA0008
IMG-20241218-WA0009
IMG-20241218-WA0009
إير كايرو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية