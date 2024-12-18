عاجل - الحكومة تخصص أراضي بمحافظات الصعيد لإقامة صوامع غلال لدعم المخزون الاستراتيجي

أخبار مصر
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.

الحكومة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي تخصيص أراض صوامع غلال الهيئة العامة للسلع التموينية المخزون الاستراتيجي الامن الغذائي محافظة الأقصر محافظة اسيوط الوادي الجديد اسنا القوصية باريس بلاط الفرافرة تعزيز التخزين المشروعات التنموية

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