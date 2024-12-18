وفاه شخص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وميكروباص في أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

 

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص عند عزبة الدراين على طريق أسيوط ديروط الزراعى بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص عند عزبة الدراين بطريق أسيوط ديروط الزراعى 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص عند عزبة الدراين بطريق أسيوط ديروط الزراعى 

 

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9اشخاص آخرين 

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الايمان العام بحى غرب أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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