حادث مروع.. مصرع شاب دهسته سيارة فارعة بشوارع الخليفة

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسها أسفل عجلات سيارة بشوارع منطقة الخليفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة الخليفة متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية اصطدام سيارة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التحريات وجمع المعلومات التحريات

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