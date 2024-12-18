للنصب على المواطنين.. حبس مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

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متهم
متهم

قررت نيابة مدينة نصر حبس المدير المسئول عن كيان تعليمي "دون ترخيص"؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات دون بيانات، وأغلفة دعائية باسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الاحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمباحث المصنفات ادارة كيان تعليمى

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