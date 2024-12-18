حالة الطقس

الطقس اليوم.. حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد وسقوط أمطار.

حالة الطقس، الطقس اليوم، حالة الطقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الأربعاء وحتى يوم غد الخميس الموافق 19 ديسمبر، وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن وجود حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد وسقوط أمطار.

وجاء بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية من اليوم وحتى غد الخميس على محافظة مطروح .

وأوضحت الهيئة أيضًا بأن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة في المساء، في محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ .

كما أشارت الهيئة إلى وجود أمطار خفيفة ليلًا، على محافظات:-

الدقهلية.

والغربية.

والشرقية.

المنوفية.

ودمياط.

وبورسعيد.

والإسماعيلي.

والسويس.

والقاهرة.

والجيزة.

والقليوبية.

التحذير من سقوط الأمطار

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، من قبل المحافظات المعنية بسقوط الأمطار وخاصة احتمالية تشكيل السيول على بعض المناطق من محافظة مطروح.

بجانب تحذير السائقين وطلب القيادة بهدوء اثناء سقوط الأمطار لتجنب الحوادث على الطرق.