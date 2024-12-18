تفاصيل زيارة سفير ألمانيا الجديد لمكتبة الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

استقبلت هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، اليوم الأربعاء، بمكتبة الإسكندرية "يورجن شولتس" سفير المانيا الجديد لدى جمهورية مصر العربية، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع، مصطحبة السفير في جولة تفقدية تعرف خلالها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، وقدمت نسخة من كتاب ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية إهداء له.

وتفقد السفير أثناء الزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي تقدمها المكتبة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي ختام الجولة، أعرب السفير الألماني عن إعجابه الشديد بالمشاريع المبتكرة والمقتنيات الثمينة التي تحتويها المكتبة، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مكتبة الاسكندرية في نشر الثقافة والفنون وتعزيز حب التعلم بين زوارها.

واختتم "شولتس" جولته معربًا تقديره للجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، واعتبر المكتبة منارة للمعرفة ومركزًا حيويًا للتفاعل الثقافي والفكري محليًا ودوليًا.

وتُعد زيارة السفير الألماني الجديد لمكتبة الإسكندرية خطوة تعكس حرص ألمانيا على تعزيز التبادل الثقافي والعلمي مع مصر، حيث تشكل المكتبة جسرًا للتواصل بين الثقافات المختلفة.

ويذكر أن  هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك لدعم المبادرات الثقافية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي العالمي. كما تُبرز المكتبة بفضل مشروعاتها الرقمية ومتاحفها الفريدة التي تمثل  قدرتها على توثيق التراث الإنساني وإلهام الأجيال القادمة بقيم المعرفة والإبداع.

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