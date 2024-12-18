وكيل تموين الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمندرة

أجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة تفقدية اليوم، الأربعاء في سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة، التابع لحي المنتزه ثانٍ، تحت رعاية الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبالتعاون مع مديرية التموين وحي المنتزه ثانٍ برئاسة الدكتورة رباب مدني.

ورافق حرز الله المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وفريد شوقي، مدير إدارة تموين المنتزه المشرف على السوق، الذي استعرض الأسعار ونسب التخفيضات التي تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.

وتضمن السوق جميع السلع الغذائية الأساسية من الخضر والفاكهة إلى اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مخفضة.

وخلال الجولة، أجرى وكيل الوزارة حوارات مباشرة مع التجار والبائعين لاستطلاع آرائهم حول تحسين مستوى الخدمة، وأوصى بمواصلة تقديم التخفيضات لصالح المواطنين، كما التقى بالمواطنين للاستماع إلى آرائهم حول جودة السلع والأسعار المقدمة، حيث أبدى العديد منهم رضاهم عن المبادرة، مؤكدين أهمية تنظيم أسواق مماثلة في مختلف مناطق الإسكندرية.

وفي خطوة ميدانية أخرى، فاجأ حرز الله عددًا من المخابز البلدية بزيارات تفتيشية، قام خلالها بفحص أوزان الخبز ومطابقة المواصفات الفنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة.

وأسفرت الجولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن الرقابة الصارمة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وصرح حرز الله بأن الوزارة تسعى إلى توسيع مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتشمل مناطق جديدة في الإسكندرية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية لضمان الجودة والالتزام بالقوانين في جميع القطاعات التموينية.

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