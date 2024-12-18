بأسلوب كسر الجادون.. التحقيق مع المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالمطرية

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حبس

قررت نيابة المطرية حبس عاطلان تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"  تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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