فريق الترصد بصحة الدقهلية يحصد المركز الثانى على الجمهورية فى التقييم الوزاري

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فريق الترصد بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق الترصد المبنى علي الحدث في الحصول علي المركز الثانى علي مستوى الجمهورية خلال التقييم الوزاري للمديريات لعام ٢٠٢٤.

ولفت وكيل الوزراة إلى إنه جرى تكريم الفريق من قبل الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتورة منال لبيب مدير الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة والسكان،وذلك خلال ورشة العمل لإطلاق النسخة المحدثة للبرنامج الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية ديسمبر ٢٠٢٤ بالقاهرة.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص التهنئة إلى قطاع الطب الوقائى بقيادة الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى وفريق الترصد بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة رشا مسعد مدير إدارة الوبائيات والترصد والدكتورة ايمان محمود النجار مسؤل الترصد بالمديرية والاستاذ مصطفى فارس والاستاذ منصور المرسي سلامه مراقبا الترصد والوبائيات علاوة على الأستاذ  محمود شكري ابو القمصان مسؤل برنامج الترصد المبني على الحدث.

الادارة العامة الأستاذ الثاني على الجمهورية الأمراض المعدية الإدارة المركزية الدكتورة ايمان الدكتور محمد عبدالفتاح الجمهورية المركز الثاني الطب الوقائي الصحة والسكان رئيس الإدارة المركزية رئيس قطاع الطب الوقائي صحة الدقهلية على مستوى الجمهورية

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