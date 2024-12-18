الهيئة الوطنية للانتخابات تختتم أسبوعين من التوعية بالاستحقاقات في مدارس الجيزة (صور)

أخبار مصر
بوابة الفجر

 

اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، فعاليات زياراتها الميدانية لمدارس محافظة الجيزة، التي استمرت لمدة أسبوعين، بهدف نشر الوعي الانتخابي بين الطلبة والطالبات وتعزيز فهمهم لأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وشملت الجولة التوعوية عددًا من المدارس على مستوى المحافظة، منها:

- مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات.
- مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين.
- مدرسة المعرفة التجريبية لغات.
- مدرسة مصر للغات (MLS).
- مدرسة ASE الدولية.
- مدرسة BSE الدولية.
- مدرسة الشهيد هشام رفعت الإعدادية.
- مدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية.

الهيئة الوطنية للانتخابات مدارس محافظة الجيزة محافظة الجيزة الوعي الانتخابي

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