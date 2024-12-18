صحة الدقهلية تضبط 17 طن ملح فاسد في معامل جبن بنبروه

تمكنت إدارة الطب الوقائي في صحة الدقهلية من شن حملة قامت بسحب عينات جبن أبيض والتحفظ على 17 طن ملح خشن في نبروة، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل الطب الوقائي بصحة الدقهلية.

واستهدفت الحملة معمل جبن بقرية نشا التابعة لمركز نبروه وتمكنت من سحب عينات جبن أبيض وضبط 107 صفيحة بإجمالي وزن 1284 كيلو للشك بالمكونات والبيانات، وسحب عينة ملح خشن، وضبط كمية 140 شكارة بمقدار 7 طن ملح.

كما تم تنفيذ حملة أخرى تمكنت من حب عينة جبن ابيض، وسحب عينة ملح خشن بمعمل آخر ونجحت في ضبط 200 شيكارة بوزن 10 طن لتخزينها بمكان غير مستوفى معرض للقوارض والحشرات.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أكد استمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.



وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" بحملة رقابية بالمرور على 282 منشأة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أوجه الرعاية وإجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة.

جانب من تنفيذ الحملات

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