محافظة مطروح تحتفل بالعيد القومي

احتفلت محافظة مطروح اليوم الاربعاء بالعيد القومي واحياء الذكرى الـ 109 لانتصارات معركة وادي ماجد وانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915،



حيث استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من صباح اليوم بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة، ثم بدأت الاحتفالات من أمام ديوان عام محافظة مطروح بعزف لفرقة الموسيقى العسكرية بأنغام مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية، وتزينت المحافظة الإعلام، وقام محافظ مطروح بإيقاد شعلة إلاحتفال إيذانا ببدء الاحتفالات بهذه المناسبة الغاليةبعد استلامها من فرسان مطروح برئاسة الفارس رزق بوعبيد المعبدى مع اصطفاف للشباب من مديرية الشباب والرياضة والجامعة مطروح وفرع المعهد التكنولوجي بمطروح وطلاب المدارس رافعي الأعلام.

عقب ذلك شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إحتفالية كبرى بالقاعة الكبرى ديوان عام المحافظة بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد هانى عامر المستشار العسكرى وولفيف من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وكافة القيادات التنفيذية والشعبية والدينية من الأوقاف والأزهر والكنيسة، تم خلالها عرض فيديو لأهم الجهود التنموية التى تمت بالمحافظة خلال 4 سنوات.

ونقل محافظ مطروح خلال كلمته تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع أبناء مطروح حراس البوابة الغربية، بالعيد القومي للمحافظة وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وتمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا

مقدما التهنئة لجميع أبناء مطروح، بهذه المناسبة.

ثم قام محافظ مطروح خلال الاحتفالية بتكريم عدد من المتميزين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية أهدى اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة نسخة من كتاب الله تقديرا لمجهوداته المستمرة لتنمية المحافظة.

وأشار محافظ مطروح أن الفعاليات مستمرة بإحتفالية لجنة التراث غدا الخميس بمكتبة مصر العامة وافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة على مدار شهر ديسمبر.