الشيخ الطاروطي محكما.. بورسعيد الدولية تتختم التصفيات المحلية بالصوت الحسن وحفظ القرآن ومسابقة الأئمة

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الشيخ الطاروطي محكما..
الشيخ الطاروطي محكما.. بورسعيد الدولية تتختم التصفيات المحلي

أعلنت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، وذلك في فروع حفظ القرآن برواية كاملة للكبار والأطفال ذكور واناث، والصوت الحسن، وفرع حفظ القرآن للأئمة التابعين لوزارة الأوقاف.


اختبرت لجنة تحكيم الصوت الحسن وهم: الدكتور عبد الفتاح الطاروطي القارئ العالمي والمحكم الدولي، والدكتور حسام صقر مدرب الأصوات بدار الأوبرا، والدكتور محمد عوض منصور بأوقاف بورسعيد، 41 متسابق، من كافة محافظات الجمهورية، وهم من أفضل الأصوات المؤهلة.


واختبرت لجنة تحكيم دولية مكونة من: الشيخ عبد العزيز السيد المحكم الدولي، والدكتور محمد علي رئيس شئون القران باوقاف الشرقية، والدكتور عثمان جاورا مالي، والدكتور منهاج خاموشوف طاجكستات، 
41 متسابق مؤهلين في فرع حفظ القران بقراءة كاملة للكبار، و19 من الأطفال.

كما اختبرت لجنة التحكيم المتسابقين المتقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك في حفظ القرآن الكريم، وحرصت اللجنة العليا للمسابقة علي أن يكون من بين الحكام أجانب، وذلك لضمان الشفافية في المؤهلين للمسابقة الدولية، خاصة وأن التقييم النهائي للمتسابق يجري عن طريق الحاسب دون تدخل بشري.


وأعلن الدكتور عادل مصيلحي رئيس المسابقة انتهاء فاعليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، والتي تقدم لها ما يقرب من 3700 متسابق من كافة محافظات الجمهورية، وأشار أن الهيئة العليا سوف تعلن خلال أيام عن الفائزون المؤهلون للدولية، والتي تقام في يناير المقبل من عام 2025.


يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام هذا العام في دورتها الثامنة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتحمل أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

التقييم النهائي الدكتور محمد علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صديق المنشاوي جلس الوزراء عبد الفتاح الطاروطي

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