محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يلتقيان بالأئمة وقيادات الدعوة والواعظات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، بديوان عام محافظة بمدينة شبين الكوم، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، ناقلًا تحيات وترحيب أبناء المحافظة بهذه الزيارة.

أكد المحافظ أهمية دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين ومواجهة التطرف بكل أشكاله، مثمنا مبادرة «إحياء الكتاتيب»، التي تأتي ترجمة لمبادرة «بداية لبناء الإنسان» التي تتبناها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفًا أنها بدأت من إحدى قرى المحافظة لتكون صروحًا تعليميةً وتربويةً، ومناراتٍ للوسطية؛ بهدف تعزيز الوعي الديني لدى النشء وغرس القيم الأخلاقية النبيلة.

وأشار المحافظ أيضًا إلى جهود وزارة الأوقاف في أعمال البر والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية للوصول إلي الفئات البسيطة والأولي بالرعاية؛ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. معلنًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز القيم الدينية السمحة، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم علي بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي كلمته رحب أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالحضور جميعًا، معبرًا عن سعادته بلقاء السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، فوصفه أنه «كبير الأسرة المصرية» في محافظة المنوفية، كونه ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ما يستدعي الاستمرار في التنسيق والمتابعة معه، موجهًا له كل التحية والإجلال.

وثمن الوزير جهود الدكتور محمد رجب خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، التي تنم عن نبوغ وموهبة ومثال مشرف، داعيا له ليكون نعم العون والسند للأئمة والواعظات والقيادات بمختلف مؤسسات الدولة بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الانضباط الإداري، والخلق الكريم؛ تحقيقا لنجاح رسالة الوزارة.

وشدد على حسن التعامل مع رواد المساجد بمنتهى درجات الحفاوة والإكرام، داعيًا إلى استمرار عقد الدورات التدريبية لعمال المساجد؛ ليكونوا بأعلى درجات حسن الخلق والالتزام، مؤكدًا دور الإمام في القيام برسالته في صناعة الوعي، والحفاظ على مظهره ومخبره وسعة اطلاعه؛ ما يفيض بالأمان والثقة ومعالجة هموم المجتمع والحفاظ على الوطن، وبث روح الأمل والثقة والطمأنينية بين الناس.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه للسيد مدير المديرية بضرورة عقد الاجتماعات المستمرة بالسادة مديري الإدارات؛ لتحقيق الانضباط الإداري والدعوي في جميع قطاعات المديرية، وتحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة والواعظات، وتحقيق رسالة دينية مستنيرة.

حضر اللقاء السيد الأستاذ محمد موسى، نائب محافظ المنوفية؛ والسيد اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة المنوفية؛ والسيد اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية؛ والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة؛ والدكتور محمد خليفة، وكيل مديرية أوقاف المنوفية؛ والكاتب الصحفي الأستاذ محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، درع محافظة المنوفية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.