محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: التوجيهات الرئاسية خريطة طريق للتنمية والارتقاء بالوطن

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وهو الاجتماع الذي يأتي مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي "الأحد الماضي" بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

حيث استهل محافظ الجيزة الاجتماع التنفيذي اليوم بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبناء المحافظة وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكدا على أن توجيهات الرئيس تحمل رسائل واضحة لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن توجيهاته بمثابة خارطة طريق للتنمية مع الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار المحافظ إلى بعض الرسائل التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الرئاسي حيث شدد الرئيس على أهمية حماية الأمن القومي المصري من خلال تعظيم قدرات مؤسسات الدولة وأجهزتها، ودعم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية الحدود والجبهة الداخلية مشيرا سيادته إلى ثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية والعمل على تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات الجديدة.

وأضاف محافظ الجيزة أن الرئيس أكد على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه يمثلان الضمانة الأساسية لتجاوز التحديات مشددا على التزام الدولة بمواصلة جهود التنمية الشاملة في كافة المحافظات لتحقيق تطلعات الشعب المصري وأكد الرئيس على أن امتلاك القوة والقدرة يضمن الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الوطن ومواطنيه.

وخلال الاجتماع التنفيذي دعا المحافظ إلى أهمية مواصلة الجهود ومزيد من التفاني في العمل لتحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطط عملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات في كافة القطاعات من خلال التنسيق الفعال والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

كما حرص المحافظ على توجيه رسالة واضحة لجميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة ومنها: "المسؤولية جماعية، والعمل بروح الفريق هو الطريق لتحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة وتحقيق حياة أفضل لكل مواطن.

حضر الاجتماع التنفيذي إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.