الشيخ الطاروطي: مسابقة بورسعيد احتفالا سنويا بحفظة القرآن وتؤمن مصر ضد المخاطر

أوضح الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ العالمي إنه يشارك في لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في كل عام، مشيرا إنه ا تعد بمثابة احتفال سنويا بحفظة القرآن الكريم.



وأشار "الطاروطي"، أن مسابقة بورسعيد بالرغم من أنها تقام بمحافظة مصرية إلا أنها اصبحت حديث العالم، وذلك لقدرها الكبير بين المسابقات التي تقام في كافة دول العالم، وأشار أنه حينما يأتي يشعر أن هذه المسابقة محل اهتمام أهل بورسعيد وكافة القيادات بالمحافظة.



وأوضح الدكتور عبد الفتاح، أن خلال فاعليات المسابقة يتواجد ببورسعيد متسابقين من كافة محافظات مصر خلال المنافسات المحلية، وخلال المسابقة الدولية يأتي المتسابقون من حفظة القرآن والمبتهلون من كل دول العالم، ليشهدوا جمال وعظمة هذا البلد بورسعيد وبلدنا العظيمة مصر، ليرون باعينهم النهضة الصناعية والاستثمارية والسياحية.



وأكد الطاروطي علي ثقته في أن المسابقة سوف تكون في كل عام أفضل من السابق وسوف تتطور، خاصة وإنه ا تلقي اهتماما من رئيس الوزراء ووزارة الأوقاف ومحافظ بورسعيد، ويرعاها اللجنة العليا المنظمة لها برئاسة الدكتور عادل مصيلحي، وتبذل في كل عام جهد كبير لاستحداث افرع جديدة وجذب متسابقين جدد.



وأوصي الطاروطي كل الداعمين لمسابقة بورسعيد الدولية للحفاظ علي ما حققت والعمل من أجل القرآن الكريم، مطالبا أبناء بورسعيد والقيادات والداعمين ان يجعلوا بورسعيد الدولية درة التاج لمسابقات العالم أجمع، وأن تظل هذه المدينة صاحبة التاريخ تنعم بفضل رعايتها للقرآن الكريم.



وأكد أن القرآن والحفظة يؤكدون دائما أن مصر بخير وستظل كذلك بلد القران والأزهر والعلم والعلماء، وأشار أن مسابقة بورسعيد للقرأن تحقق سلاما وامنا وتربية وحسن اخلاق نحتاج اليها لاستكمال بناء بلدنا، في ظل قيادتها الحكيمة الرشيدة، كما إنه ا تؤمن مصر ضد المخاطر والارهاب.



يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام في هذا العام في دورتها الثامنة وتحمل أسم الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي.