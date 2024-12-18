رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي السابع لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء، فعّاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم أمراض الجهاز الهضمي، والكبد بمستشفى الشرطة بعنوان الابتكارات الحديثة فى مجالات الجهاز الهضمي، والكبد، والمناظير تحت مظلة جامعة أسيوط، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية برعاية اللواء الدكتور سعيد النجار مساعد أول وزير الداخلية للقطاع.

وشهد المؤتمر حضور؛ اللواء محمد عبدالله عطية مدير إدارة شئون المستشفيات لمنطقة الوجه القبلي والجيزة، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء خالد شومان مدير مستشفى الشرطة بأسيوط، واللواء الدكتور حازم ربيع مدير مستشفى الشرطة بمدينة نصر ورئيس المؤتمر، والعميد الدكتور هيثم الخطيب مساعد المدير للشئون العلاجية والمشرف على قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الشرطة بأسيوط ومقرر المؤتمر، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، ورؤساء شرف المؤتمر وهم: اللواء مدحت السحار أستاذ الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفيات هيئة الشرطة، والدكتور محمد زين وكيل أول وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد رسلان مدير هيئة التأمين الصحى بأسيوط، وبمشاركة نخبة من؛ أساتذة الجهاز الهضمى والمناظير والكبد بمختلف الجامعات المصرية، والأكاديمية العسكرية بمستشفى الشرطة، ووزارة الصحة، والتأمين الصحى.

فى مستهل كلمته عبر الدكتور أحمد المنشاوى، عن سعادته بالتجمع الكبير بهذا المؤتمر؛ الذي يُعد منصة علمية متميزة تجمع خبراء في أمراض الجهاز الهضمي، وتسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تُسهم في تحسين جودة التعليم الطبي.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط؛ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما يقدمه من دعم مستمر لقضايا الصحة، والتنمية البشرية التي وضعها على رأس أولوياته؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، كما وجّه سيادته الشكر لمستشفى الشرطة، تحت رعاية اللواء الدكتور سعيد النجار مساعد أول الوزير للقطاع؛ على الخدمات الطبية التي تقدمها، وذلك في إطار دعم، ومساندة المنظومة الصحية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة دعمًا لجهود دولة 30 يونيو، والجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، بالتعاون المُثمر، والتكامل بين جامعة أسيوط، ومستشفى الشرطة؛ لمناقشة قضايا صحية ذات أهمية قصوى، تُسهم فى تخفيف معاناة المرضى، وتقديم أفضل الحلول العلاجية، وتحقيق حياة صحية أفضل.

ومن جهته، أكد اللواء محمد عبدالله، على استراتيجية قطاع الخدمات الطبية، والمُنبثقة عن وزارة الداخلية؛ والذى يهتم بالتعليم، والتدريب الطبي المستمر، والنهوض بالمستوى التعليمي، والمهاري لكافة أطباء القطاع، إلى جانب مواكبة البحث العلمي المتطور في كافة مناحي الحياة، وخاصةً في المجال الصحي، موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية القائمة علي هذا المؤتمر بوصفه عملًا ذو قيمة كبيرة فى المجال الطبي المستمر.

وأوضح العميد الدكتور هيثم الخطيب، أن المؤتمر يناقش الابتكارات الحديثة التى أثرت فى مجالات أمراض الجهاز الهضمى، والكبد، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة فى مناظير الجهاز الهضمى، والقنوات المرارية، فضلًا عن تناول الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية، ومناظير الفراغ الثالث، وأورام الكبد، والقولون العصبي، والصيدلة الإكلينكية، وعلاقتها بالجهاز الهضمى والكبد، وذلك بمشاركة نخبة من؛ أساتذة الجهاز الهضمى والمناظير والكبد بمختلف الجامعات المصرية، والأكاديمية العسكرية بمستشفى الشرطة، ووزارة الصحة، والتأمين الصحى.

وأعرب الدكتور محمد زين؛ عن سعادته بالمشاركة فى فعّاليات المؤتمر فى نسخته السابعة؛ مؤكدًا أن قسم الجهاز الهضمى، والكبد بمستشفى الشرطة بأسيوط يذخر بالعديد من الكفاءات الطبية المتميزة، ويُعد من الأقسام الطبية المهمة، والحيوية، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية، وإدارة مستشفى الشرطة؛ لما يقدموه من خدمات طبية، وعلاجية، تُسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المرضى بمحافظة أسيوط.

وأشار الدكتور محمد رسلان، إلى أن المنظومة الصحية داخل أسيوط، أصبحت تتسم بروح التعاون، والتناغم بين كافة الجهات الحكومية من مقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة، لافتًا: أن مستشفى الشرطة بأسيوط تُعد أحد أضلاع المنظومة الصحية الرئيسية بالمحافظة؛ لما تضمه من نخبة من الكوادر، والكفاءات، والإمكانات الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين.

والجدير بالذكر شهد الختام؛ إهداء درع المؤتمر لكلٍ من الدكتور أحمد المنشاوى، واللواء سعيد النجار، واللواء محمد عبدالله عطية، إلى جانب تكريم لفيف من القيادات الطبية بالمحافظة، ونخبة من أساتذة الجهاز الهضمى والكبد، والباطنة، وطب المناطق الحارة بمختلف الجامعات المصرية