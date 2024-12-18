الأمين العام للشئون الإسلامية يشارك باحتفالية المنوفية باليوم العالمي للغة العربية

أخبار مصر
الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، وفي ضوء توجيهات أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبما يتماشى مع محور بناء الإنسان، الذي يمثل المحور الاستراتيجي الثالث من محاور وزارة الأوقاف، شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أ.د محمد عبد الرحيم البيومي، في احتفالية كلية اللغة العربية بالمنوفية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.  

ألقى الدكتور البيومي كلمة تناولت أهمية اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، مشددًا على ضرورة العناية بها في مختلف المجالات التعليمية والثقافية.  

قدَّم الأمين العام بحثًا علميًا تناول دراسة وتحقيق منظومة «شموس التوحيد» للعالم المصري أحمد بن محمد السحيمي، مؤكدًا أثر هذه المنظومة في إثراء اللغة العربية وعلوم العقيدة الإسلامية.  

سلَّط الدكتور البيومي الضوء على المنهجية العلمية المتبعة في تحقيق النصوص التراثية، موضحًا أهمية النسخ المعتمدة ودقة التحقيق في إخراج النصوص التراثية بشكل يليق بأهميتها.  

أدار الدكتور البيومي جلسة نقاشية مع الحضور حول موضوع الاحتفالية، متناولًا أثر المنظومات اللغوية والعلمية في تعزيز مكانة اللغة العربية وتطوير سبل استخدامها في التعليم والبحث.  

استعرض الأمين العام جهود وزارة الأوقاف في دعم اللغة العربية من خلال برامج علمية وتثقيفية، إضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تخدم هذا المجال.  

دعا الدكتور البيومي إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والدينية في خدمة اللغة العربية، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها واجب وطني وديني في ظل التحديات الثقافية الراهنة.  

اختتم الدكتور البيومي مشاركته بمنظومة «شموس التوحيد»، مؤكدًا أهمية مثل هذه النصوص في تنمية الوعي باللغة العربية وتعزيز الهوية الإسلامية.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية الاستراتيجي الاسلامية الهوية الثقافية الحفاظ على التراثي الأمين العام للغة العربية

مواد متعلقة

وزارة الأوقاف تكثف جهودها الدعوية لبناء الإنسان ومواجهة التطرف في 2024

محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يلتقيان بالأئمة وقيادات الدعوة والواعظات

وزير الأوقاف ينعي الشيخة توحيدة عثمان علي

وزير الأوقاف: افتتاح الكُتَّاب بداية لاجتماع القلوب على الخير والحب والوفاء

غدًا.. الأزهر يعقد احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

أهم محطات ومواقف شيخ الأزهر خلال عام 2024

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن افتتاح ١٧ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية