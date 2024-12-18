احتفالات رياضية بمطروح في عيدها القومي

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قيادات مطروح في مركز
قيادات مطروح في مركز شباب المحافظة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنشطة اليوم الرياضي الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة.

جاء بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية جامعة مطروح والأستاذة نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلي وزارة الشباب والرياضة.

حيث شارك 500 شاب وفتاة  بعدد350 طالب وطالبة من التربية والتعليم و100 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح و50طالب من ذوى الهمم بالمحافظة.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور أشرف صبحى على اهتمامه ودعمة لمنظومة الشباب والرياضة بمطروح مع خالص الشكر للاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والاستاذ الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على إهتمامهم ورعايتهم للنشء والشباب مع جهود الدولة في بناء الإنسان علميا وصحيا مع أهمية الرياضة في حياة الإنسان والشعوب.

التربية الرياضية الدكتور أشرف صبحي الدكتور محمد عبداللطيف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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