انطلاق قافلة دعوية بأوقاف الفيوم إلى إدارة "قبلي الغرق"

انطلقت قافلة دعوية من مديرية أوقاف الفيوم، متوجهة إلى قرى وعزب إدارة "قبلي الغرق"، ضمن جهود وزارة الأوقاف المصرية لتحقيق استراتيجيتها في بناء الإنسان.

جاءت القافلة استجابة لتوجيهات معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور، أسامة الأزهري، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بالمناطق النائية والقرى البعيدة، لضمان وصول الرسالة الدعوية والتوعوية إلى جميع فئات المجتمع.

وشارك في هذه القافلة عدد من القيادات الدينية البارزة، على رأسهم: فضيلة الشيخ محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم؛ وفضيلة الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة؛ وفضيلة الشيخ طه علي، مسئول المساجد بالمديرية؛ وفضيلة الشيخ فتحي عبد الفتاح، مسئول الإرشاد بالمديرية؛ وفضيلة الشيخ سيد طه، مدير الإدارة، إلى جانب نخبة من السادة الأئمة المتميزين علميا ودعويًّا في ندوة بعنوان: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا".

وأكد العلماء المشاركون في القافلة أن الإسلام دين الوحدة والائتلاف، إذ أمرنا الله -عز وجل- بالاعتصام بحبله المتين، ونهانا عن الفرقة والخلاف؛ لما يخلفه من أثر عظيم في بناء المجتمعات القوية، وأوضحوا أن التاريخ خير شاهد على أن الأمم التي اجتمعت كلمتها وتوحدت صفوفها كانت دائمًا في طليعة الأمم التي حققت المجد والعزة والكرامة.

وأشار العلماء إلى أهمية حب الوطن باعتباره غريزة فطرية في النفوس؛ فالوطن ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو مهد الصبا ومنبع الذكريات، وملاذ الإنسان في كل مراحل حياته، مشيرين إلى أن حب الوطن لا يقتصر على البشر فقط، بل يمتد إلى الكائنات والمخلوقات الحية التي تتمسك بأوطانها؛ ما يجعل الدفاع عن الوطن واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا.

وأبرز العلماء أن الوحدة الوطنية لها دور أساس في الدفاع عن الأوطان وردع الأعداء ومواجهة التحديات، مستشهدين بقول الله -تعالى-: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.."، وأكدوا أن اللحمة الوطنية وتكاتف أفراد الشعب ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة التي تستدعي منا جميعًا وقفة جادة لتعزيز أواصر الأخوة والتآلف.

وقد أثنى الحضور على هذه المبادرة، معربين عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف في تفعيل الدور الدعوي، لا سيما في المناطق النائية التي تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات البناءة، داعين إلى أهمية استمرار هذه القوافل الدعوية؛ لما لها من أثر عميق في نشر القيم الأخلاقية والدينية، وتعزيز روح التعاون والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.