عاجل - نائب رئيس الوزراء: 70 مليون منتفع بالتأمين الصحي في مصر

نائب رئيس الوزراء: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 115 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولي 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع.