ما الصفقات التي يحتاجها الأهلي قبل كأس العالم للأندية؟.. مسؤول سابق في الأحمر يُجيب

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الصفقات التي يحتاجها خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير 2025.

الصفقات التي يحتاجها الأهلي قبل كأس العالم للأندية

وقال عبد الحفيظ ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يحتاج إلى 3 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وبالنسبالي عايز أشوف أشرف داري عشان اقيمه مع الفرقة ولياقته ومستواه بدنيا ومدى الانسجام ولعيب دولي وخبراته كويسة جدا وممكن يعوض الجزء اللي غاب بعد عبد المنعم الخروج بالكرة وكذلك محمد هاني".

وأضاف: "حمدي فتحي لما بيلعب ثيرد باك أنا مش بقتنع بيه وممكن ياديها في ظروف معينة زي إصابة طرد تغييره اضطراري جوه الملعب ومش هنساله لما لعبها في ماتش الزمالك وجابلنا ضربة جزاء ماتش السوبر بتاع فايلر وهو بيلعب سته وتمانية نموذجي وجاب هدف مهم في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز".

واختتم: "بالنسبة للدفاع لو شوفت اندماج أشرف داري مع رامي وياسر وخالد وهاني الدفاع كده تمام ونص الملعب محتاجين لاعب يلعب مركز 8 وكذلك 9 بس اللي يجي مش هيلعب مكان وسام ولازم نحط احتمالات لامكانيه غياب وسام ووجود بديل مميز مثله للتعويض ونحتاج لاتنين على الأطراف مختلفين وطاهر بيعمل الحته البدنية بشكل كويس وكروسات والتسديد والرجوع والخروج بالكرة وكانت عند تاو وبديل لأحمد عبد القادر والمردود المالي من البطولات يساعد على جلب صفقات مميزة".