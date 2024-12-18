انطلاق احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

انطلقت اليوم احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهريّة، تحت عنوان: "اللغة العربية أصالة وريادة"، بحضور أ.د/ محمد الضوينى وكيل الأزهر، والدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لفضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتم افتتاح معرض للفنون التشكيلية والخط العربي.