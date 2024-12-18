وفاه شاب إثر اصطدام قطار به عند مزلقان صنبو بمركز ديروط فى أسيوط

لقى شاب مصرعه إثر اصطدام قطار به عند مزلقان صنبو بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوفاه شاب إثر اصطدام قطار به عند مزلقان صنبور بمركز ديروط.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاه شاب 38 عاما إثر اصطدام قطار به عند مزلقان صنبو بمركز ديروط.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة