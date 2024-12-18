إصابة شخصين في انهيار عقار بالمنصورة بالدقهلية

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انهيار العقار
انهيار العقار

شهدت منطقة سوق الحدادين في المنصورة إصابة شخصين في انهيار حائط اثناء هدم عقار بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا يفيد انهيار وسقوط حائط على شخصين اثناء هدم فى منزل بسوق الحدادين في المنصورة 

علي الفور انتقلت قوة أمنية، وسيارتين اسعاف إلى موقع انهيار وسقوط حائط على شخصين اثناء هدم فى منزل بسوق الحدادين في المنصورة 

وبالفحص تبين اصابة شخصين وهم  ايهاب صبري محمد البلتاجي 45 سنة ميت بدر خميس ومصاب بشبة كسر بالعمود الفقرى
 

كما أصيب  محمد الحسانين عبد المنصف زايد 45 سنة ميت خميس ومصاب بشبة  نزيف بالمخ وشبه كسر الفقرات العنقية
 

تم نقل المصابان إلى  مستشفي المنصورة العام الجديد  الدولى سابقا وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة 

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